В Беларуси за местами отдыха следят при помощи беспилотников 6 11.06.2018, 15:03

2,417

Слежка ведется при помощи белорусского беспилотника «Аист-М».

Из-за сухой погоды и высокой вероятности пожаров в 72 районах Беларуси запретили ходить в лес. МЧС подняло в воздух беспилотную авиацию, сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели Минщины ведут мониторинг мест, где традиционно отдыхают местные жители (район Минского моря, Птичь), при помощи белорусского беспилотника «Аист-М».

Особое внимание МЧС уделяет несанкционированному разведению огня, сжиганию травы и сухой растительности, нахождению транспортных средств в запрещенных местах.