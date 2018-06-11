Путин подвел итог гибели горизонтали власти 1 Матвей Ганапольский

11.06.2018, 15:06

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Матвей Ганапольский

Фото: svaboda.org

Глава Кремля нивелировал местную власть.

Я считаю, что Путин на этой прямой линии подвел итог гибели горизонтали власти в России. Дело не в том, что он распекал, ругал, говорил «как вы, Иван Иванович, почему до сих пор не сделали?» — нет. У людей отпечатывается самое главное: люди понимают, что только к Путину. Люди возлагают свои надежды только на Путина, люди ищут решение только в Путине.

Почему я говорю, что это страшная вещь, которую он сделал? Он нивелировал местную власть. Нет в России механизма, чтобы, например, губернаторы исполняли то, что они должны исполнять. Но нет – мы должны ждать царя, который скажет боярам или государственному институту хиленькому: вот я сказал поставить елку. И они скажут: да-да, Владимир Владимирович.

Он их зачеркнул. Он же их назначает, и он же своими прямыми линиями их уничтожает. Если бы он, например, — вот кому дадут замечание, он бы его уволил. Тогда бы для губернаторов был сигнал: нельзя, чтобы с нашего уровня проблема уходила на уровень Путина, потому что могут уволить. Конечно, Путин бы получил огромную популярность, уволив три-четыре губернатора. Но они бы решали на месте. А мы с вами видели имитацию. Это была простая имитация: «Подать сюда Тяпкина-Ляпкина. Почему звонит сиротинушка, почему не сделано? «. И что, человек получил выговор?

Вспомните, как Лукашенко проводит подобные истории – он увольняет в прямом эфире, говорит: «лишить зарплаты, лишить премии, на месяц отстранить» — и они работают.

А здесь мы видим наоборот. Здесь мы видим, что все построено для того, чтобы обратились к Путину, и Путин, никого не увольняя, просто дал указание решить проблему. Это первая вещь, которая, как мне кажется, тут он нанес невероятный вред местной власти – местным губернаторам, местным начальникам.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»