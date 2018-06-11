Меган Маркл и принц Гарри отправятся в свою первую официальную поездку 11.06.2018, 15:16

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Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в турне

Меган Маркл и принц Гарри недавно вернулись из медового месяца и уже побывали на официальном дне рождении королевы Елизаветы. На этом они не останавливаются и скоро приступят к исполнению своих королевских обязанностей: стало известно, куда молодожены вскоре отправятся с официальным визитом, пишет segodnya.ua.

Первой страной, которую они посетят вместе в рамках своего турне, станет Австралия. Также они побывают на Фиджи, в Королевстве Тонга и Новой Зеландии. Тур будет приурочен к "Играм непокоренных-2018", которые в этом году пройдут в Сиднее под патронатом принца Гарри. "Игры непокоренных" – это соревнования, в которых принимают участие раненные военные и ветераны.