Эрдоган начал военную операцию на севере Ирака 1 11.06.2018, 15:34

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20 самолетов ВВС Турции уничтожили 14 крупных объектов Pабочей партии Курдистана.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Вооруженные силы страны начинают военную операцию в иракских районах Кандиль и Синджар, расположенных на севере страны, сообщает "Новое время".

По его словам, 20 самолетов ВВС Турции уничтожили 14 крупных объектов Pабочей партии Курдистана, сообщает Anadolu.

"Это только начало, и операция будет продолжена. ВС Турции очистят от террористов иракский Кандиль точно так же, как сделали это в сирийских районах Африн, Джераблус, Эль-Баб и Аазаз", - сказал Эрдоган.

Ранее турецкий президент заявлял, что за военными операциями Щит Евфрата и Оливковая ветвь в Сирии последуют новые, чтобы "очистить свои границы от террористов".

Турецкая наземная операция Щит Евфрата была начата в 2016 году турецкими вооруженными силами на севере Сирии. Она была направлена против террористов Исламского государства и сирийских курдов.

После завершения операции в 2017 году Турция начала наземную операцию Оливковая ветвь в сирийском районе Африна против курдских вооруженных формирований.