Фотофакт: Порошенко в необычной обстановке подписал закон про антикоррупционный суд

Фотофакт: Порошенко в необычной обстановке подписал закон про антикоррупционный суд2
- 11.06.2018, 15:56
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Подписание закона состоялось в годовщину безвизового режима с Евросоюзом.
В понедельник, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде", пишет "Апостроф".
Процедура подписания важного документа состоялась во время встречи президента со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.
"В вашем присутствии я подписываю закон Украины … о Высшем антикоррупционном суде Украины", - сказал он.
На официальной странице Порошенко в Facebook отмечается, что подписание закона состоялось в годовщину безвизового режима с Евросоюзом.