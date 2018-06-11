Фотофакт: Порошенко в необычной обстановке подписал закон про антикоррупционный суд 2 11.06.2018, 15:56

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Петр Порошенко

архивное фото: AP/Sergei Chuzavkov

Подписание закона состоялось в годовщину безвизового режима с Евросоюзом.

В понедельник, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде", пишет "Апостроф".

Процедура подписания важного документа состоялась во время встречи президента со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

"В вашем присутствии я подписываю закон Украины … о Высшем антикоррупционном суде Украины", - сказал он.

На официальной странице Порошенко в Facebook отмечается, что подписание закона состоялось в годовщину безвизового режима с Евросоюзом.