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Фотофакт: Порошенко в необычной обстановке подписал закон про антикоррупционный суд

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  • 11.06.2018, 15:56
  • 1,713
Петр Порошенко
архивное фото: AP/Sergei Chuzavkov

Подписание закона состоялось в годовщину безвизового режима с Евросоюзом.

В понедельник, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде", пишет "Апостроф".

Процедура подписания важного документа состоялась во время встречи президента со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

"В вашем присутствии я подписываю закон Украины … о Высшем антикоррупционном суде Украины", - сказал он.

На официальной странице Порошенко в Facebook отмечается, что подписание закона состоялось в годовщину безвизового режима с Евросоюзом.


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