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Трамп покинет Сингапур после встречи с Ким Чен Ыном раньше запланированного

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  • 11.06.2018, 16:43
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Ранее ожидалось, что глава Белого дома вылетит из Сингапура в среду утром.

Президент США Дональд Трамп планирует отбыть из Сингапура после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вторник вечером.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Белого дома, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Белом доме, переговоры с Северной Кореей продвигаются "быстрее, чем ожидалось" и президент США покинет Сингапур раньше, чем планировалось.

После завершения встречи с Ким Чен Ыном Трамп выступит перед журналистами и оставит Сингапур примерно в 20.00 по времени Вашингтона.

Ранее ожидалось, что Трамп вылетит из Сингапура в среду утром.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность "полной" денуклеаризации корейского полуострова.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.


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