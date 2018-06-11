В Вильнюсе возле посольства России открыли сквер Немцова 3 11.06.2018, 17:06

Решение об этом городской совет Вильнюса принял 23 мая.

В Вильнюсе напротив здания посольства России в Литве открыли сквер имени Бориса Немцова, где установили мемориальную табличку в память об убитом российском оппозиционном политике. Как сообщает русская служба «Радио Свобода», решение об этом городской совет Вильнюса принял 23 мая.

На церемонии присутствовали несколько десятков жителей литовской столицы и представители партии Христианских демократов. Посол России в Литве Александр Удальцов назвал решение городских властей «некорректным». Он признал, что это дело Литвы, чьим именем называть улицы, но ему не нравится, что это рядом с посольством России.

В феврале в Вашингтоне, также напротив здания посольства России в США открыли площадь Бориса Немцова.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Московские власти препятствуют установлению памятной таблички в честь оппозиционера, а коммунальные службы постоянно «расчищают» так называемый народный мемориал на месте убийства политика.