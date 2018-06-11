Илья Яшин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы 11.06.2018, 17:23

Илья Яшин

34-летний оппозиционный политик идет на выборы как самовыдвиженец.

Глава совета депутатов Красносельского района, оппозиционер Илья Яшин подал документы для выдвижения кандидатом на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает «Радио Свобода».

34-летний оппозиционный политик идет на выборы как самовыдвиженец. Это значит, что для регистрации кандидатом ему необходимо будет собрать в свою поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях, а также подписи 36 тысяч избирателей.

В разговоре с Радио Свобода Яшин отметил, что сделать это будет невероятно трудно. "Если 110 подписей депутатов собрать вполне реально - уже сейчас я заручился поддержкой порядка восьмидесяти муниципалов - то по округам, конечно, явный недобор. Ясно, что решение о том, допускать меня до выборов, или нет, будет политическим. Приниматься оно будет непосредственно мэрией и администрацией президента".

Также Яшин заявил, что первоочередной задачей для него является даже не сбор подписей, а переговоры с другими демократическими силами с целью выдвинуть единого кандидата от оппозиции. "Если мы не договоримся, а мэрия зарегистрирует всех, бенефициаром такого решения будет только один человек – действующий мэр Собянин. Но я не оставляю надежд, что договориться нам всё-таки удастся. Дмитрий Гудков уже выразил готовность сесть за стол переговоров. Ждём "Яблоко", которое пока не может определиться со своим кандидатом".