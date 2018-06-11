Как супруги из Беларуси открыли в США ломбард 4 11.06.2018, 17:39

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Ломбард Diamond Street Pawn Shop

Фото: Google Maps

Пара приехала в США в 1980-м из Минска.

Алекс и Дина Черемошнюк надеются к концу этого лета закрыть свой ломбард Diamond Street Pawn Shop в городе Мэнсфилд штата Огайо, пишет издание Mansfield News Journal (перевод — belmir.by).

Это предприятие супруги открыли 30 лет назад, а теперь хотят отойти от дел и просто пожить в свое удовольствие – частично в Мэнсфилде, частично в Палм-Бич, штат Флорида.

Но сначала им надо распродать все, что скопилось на 7 400 квадратных футах, а это примерно 687 квадратных метров, площади. А потом двухэтажное здание также будет продано.

Пара приехала в США в 1980-м из Минска, чтобы найти здесь лучшую долю. Она была программистом со степенью в математике и физике, а он – инженером-электриком.

Дина Черемошнюк. Фото: Лу Уитмайр, mansfieldnewsjournal.com

Ни жена, ни муж не говорили по-английски. «Я училась при помощи телевидения», – объяснила Дина.

Собственно в Мэнсфилд, чтобы открыть здесь ломбард, супруги прибыли в 1990-м. До этого Алекс работал в сети ломбардов Levs в столице штата – Колумбусе, и захотел собственное дело.

По словам Дины, у них никогда не было проблем с криминалом, кроме одного случая, когда кто-то вломился в заведение через крышу в 2012 году.

Вор оставил после себя улики в виде стремянки, инструментов и бутылки с водой. Позднее его нашла и задержала полиция.

Дело надо было вести очень строго, ведь их ломбард принимал и продавал много оружия. А по закону, владельцы обязаны вести учет и проверять благонадежность покупателей.

С 1990-го по 2005-й записи велись в книгах, а после 2005-го – в компьютере.

Как рассказала 70-летняя Дина, она проходила обучение по обращению с оружием и имеет право на его ношение и использование.

В целом же Diamond Street Pawn Shop принимал и продавал все что только можно представить – от музыкальных инструментов и усилителей до драгоценностей.

Иногда супругам приходилось работать по шесть дней в неделю, чтобы все успевать. Сейчас, правда, этого они уже не делают.

По словам Дины, дни, проведенные в ломбарде, были хорошим временем, и это никогда не была только работа. Она старалась сохранять вещи клиентов до последнего, чтобы они могли выкупить их назад.

У супругов есть дочь Эллен и сын Стэнли, причем последний помогает им в ломбарде.

Алексу 73 года, он перенес шесть операций на сердце, но сейчас чувствует себя хорошо. После ухода от дел Дина, когда надо, будет сопровождать его во время визитов к докторам.

«Вот чем я стану заниматься», – поясняет она. И добавляет, что любит готовить своему мужу, причем делает для Алекса блюда без соли.

Она следит за новостями – местными и мировыми. У мужа есть немецкая овчарка по кличке Джексон, которую оба супруга очень любят.

Дина признается, что будет скучать по клиентам, но они все еще могут зайти в ломбард в течение этого лета. Продать надо многое. «Я всегда предлагаю хорошую цену, – говорит она. – Это правда».