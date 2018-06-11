Польша призвала ускорить меры против «Северного потока-2» 11.06.2018, 17:49

Призыв Варшавы поддержали 10 стран ЕС.

Польская сторона призвала ЕС ускорить работу над правилами, которые усложнят строительство газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Польское радио", с таким призывом Польша выступила на встрече министров по делам энергетики стран ЕС в Люксембурге.

По словам польского вице-министра по делам энергии Михала Куртыки, призыв Польши поддержали 10 стран, против были четыре: Австрия, Германия, Бельгия и Нидерланды.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований Третьей газовой директивы, что позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2". Однако переговоры в деле обновления газовой директивы "застряли" на уровне экспертов из стран ЕС.

Болгария, которая теперь председательствует в Совете ЕС, тормозила работу и не выносила эту тему на уровень послов. Поэтому Польша, которая заинтересована в быстром просмотре правил, призвала ЕС к мобилизации.

С 1 июля в ЕС полгода будет председательствовать Австрия, которая вместе с Германией выступает против изменений в газовой директиве. Если это дело отложить на следующий год, это означает риск, что изменить директиву не удастся до окончания строительства "Северного потока-2", которое планируется на конец 2019 года.

В понедельник, 11 июня, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" в России. На сегодня полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выданные в Германии, Финляндии и Швеции.

Дания еще не одобрила окончательного решения о выдаче разрешения.

С конца 2019 года газотранспортный коридор должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.