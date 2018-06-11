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Фотофакт: БРСМ в соцсетях признал Крым российским

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  • 11.06.2018, 17:53
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Фото: пресс-служба форума Таврида

Лукашенковскую молодежь зовут на форум, который пройдет на оккупированном полуострове.

Организация БРСМ БГУ опубликовала у себя в соцсетях приглашение поучаствовать в Национальном молодежном форуме «Таврида», который пройдет в Крыму. При этом в посте указали: место проведения — Крым, Россия, пишет tut.by.

Сообщение о приглашении поучаствовать в форуме группа организации БРСМ опубликовал в соцсетях еще 9 июня. 11 июня внимание на пост обратил блогер Эдуард Пальчис.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.


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