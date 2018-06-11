Картофель попал в список самых полезных продуктов 2 11.06.2018, 17:56

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Ученые перевернули представление об картофеле.

Картофель принято считать крайне неполезным продуктом. Но исследование профессора Дерека Стюарта из Института Джеймса Хаттона переворачивает представление об этом продукте. Kaк сообщает orthodox.od.ua, по его словам, человек вообще может прожить на одном картофеле.

Анализ показал: картофель богат витаминами (витамины В9, В6, С), минеральными веществами, каротиноидами и полифенолами. Не стоит забывать и о высоком содержании клетчатки.

Если же в своем рационе заменить мясо овощами и картофелем, то можно снизить риск сердечных приступов. Также есть основания полагать, что картофель усиливает когнитивные способности у пожилых людей.

Причем наибольшей питательной ценностью отличается кожица картофеля. А минеральные вещества вне зависимости от способа приготовления (пюре, запеченный или вареный картофель) сохраняются.

Плюс, по сравнению с другими продуктами, имеющими столько же углеводов в своем составе, картофель насыщает значительно лучше. Но эксперт советует ограничивать потребление картофеля фри из-за повышенного риска ожирения.