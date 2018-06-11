США расширили санкции против России 11.06.2018, 18:03

США ввели санкции против трех российских компаний.

В сообщении, которое опубликовано на сайте Минфина США, указывается, что в санкционный список внесены петербургские компании Digital Security, «Дайвтехносервис», а также ФГУП «НИИ «Квант». Утверждается, что все они связаны с Федеральной службой безопасности РФ, передает РБК.

Digital Security — консалтинговая компания в области информационной безопасности. «Дайвтехносервис», по размещенной на ее сайте информации, специализируется на всех видах водолазного оборудования, средствах обеспечения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента.

ФГУП «НИИ «Квант» занимается разработкой и обслуживанием электронно-вычислительных средств и комплексов специального и гражданского назначения.

Помимо них, в санкционный список попали также зарегистрированные за пределами России компании Embedi и Erpscan, которые, по данным Минфина США, связаны с Digital Security.

Пополнился санкционный список и тремя физлицами из России. Речь идет об Олеге Чирикове, Владимире Каганском и Александре Трибуне из «Дайвтехносервиса».

Последний крупный пакет санкций США вводили 6 апреля. Тогда под ограничения попали агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа ГАЗ, ООО «Газпром бурение», UC Rusal, «Рособоронэкспорт».