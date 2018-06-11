Два белорусских спортсмена дисквалифицированы за допинг на четыре года 1 11.06.2018, 18:30

На допинге попалась легкоатлетка Анастасия Мазурина и гребец Артем Липский.

Два белорусских спортсмена, легкоатлетка Анастасия Мазурина и представитель академической гребли Артем Липский, дисквалифицированы за допинг на четыре года.

Такая информация размещена на официальном сайте Национального антидопингового агентства, сообщает БелТА.

В допинг-пробе Анастасии Мазуриной были обнаружены запрещенные в спорте субстанции (метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, метенолона, метандиенона, тренболона, тамоксифена и анастрозол). У спортсменки аннулированы результаты, достигнутые с 30 ноября 2017 года.

В пробе Артема Липского обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. По решению дисциплинарной антидопинговой комиссии аннулированы результаты атлета с 20 декабря 2017 года.