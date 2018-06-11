закрыть
11 июня 2018, понедельник, 18:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Путин заявил, что ушел из КГБ во время путча 1991 года

3
  • 11.06.2018, 18:32

Президент РФ заявил, что ушел из КГБ из-за конфликта между мэром Собчаком и силовиками.

Президент России Владимир Путин написал рапорт об отставке с поста главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда во время событий путча 1991 года. Об этом Путин рассказал в интервью для фильма "Дело Собчака", пишут "РИА Новости".

Путин пояснил, что работал с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, который был на стороне действующей власти и президента России Бориса Ельцина. А силовые структуры выступали на стороне путчистов.

"Я не мог быть там и там одновременно. Я сказал, что я для себя уже выбор сделал", – рассказал президент.

По словам Путина, он сказал Собчаку, что не может метаться между противоборствующими сторонами и чтобы чувствовать себя уверенно, ему надо написать рапорт и уйти в отставку. Собчак одобрил это решение и позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову.

По словам президента, Крючков подписал его рапорт в течение нескольких дней.

Премьера фильма "Дело Собчака" должна состояться на этой неделе. Фильм представляет из себя серию интервью с политиками и общественными деятелями, которые были знакомы с Собчаком.

Мэром Санкт-Петербурга Собчак был с 12 июня 1991 года по 16 июня 1996 года. Путин работал с Собчаком с начала 1990-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч