Путин заявил, что ушел из КГБ во время путча 1991 года 3 11.06.2018, 18:32

Президент РФ заявил, что ушел из КГБ из-за конфликта между мэром Собчаком и силовиками.

Президент России Владимир Путин написал рапорт об отставке с поста главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда во время событий путча 1991 года. Об этом Путин рассказал в интервью для фильма "Дело Собчака", пишут "РИА Новости".

Путин пояснил, что работал с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, который был на стороне действующей власти и президента России Бориса Ельцина. А силовые структуры выступали на стороне путчистов.

"Я не мог быть там и там одновременно. Я сказал, что я для себя уже выбор сделал", – рассказал президент.

По словам Путина, он сказал Собчаку, что не может метаться между противоборствующими сторонами и чтобы чувствовать себя уверенно, ему надо написать рапорт и уйти в отставку. Собчак одобрил это решение и позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову.

По словам президента, Крючков подписал его рапорт в течение нескольких дней.

Премьера фильма "Дело Собчака" должна состояться на этой неделе. Фильм представляет из себя серию интервью с политиками и общественными деятелями, которые были знакомы с Собчаком.

Мэром Санкт-Петербурга Собчак был с 12 июня 1991 года по 16 июня 1996 года. Путин работал с Собчаком с начала 1990-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба.