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Минчане сбрасывают скамейки в Свислочь в центре города

  • 11.06.2018, 18:41

В нынешнем году работники «Зеленстроя» уже три раза вытаскивали из воды по четыре скамейки.

Работники «Зеленстроя» Ленинского района извлекают из Слепянской водной системы скамейки и мусорные урны, которые туда сбрасывают жители столицы. В частности, это происходит в недавно реконструированном парке 40-летия Октября возле метро «Первомайская», сообщает агентство «Минск-Новости».

— В нынешнем году уже три раза вытаскивали из воды по четыре скамейки, в основном в парке 40-летия Октября (возле гостиницы «Пекин»). То же — с бетонными урнами. Их отсутствие замечают убирающие территорию рабочие зеленого строительства, рядом — канал. Работники надевают высокие резиновые сапоги и прощупывают дно прибрежной акватории. Находят, вытаскивают. Лично присутствовала, когда из воды извлекли четыре урны на участке канала между улицами Ванеева и Плеханова. При этом разыскать нарушителей и привлечь их к ответственности, мягко говоря, непросто, — говорит заместитель директора УП «Зеленстрой Ленинского района г. Минска» Светлана Шуляковская.


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