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В Грузии арестован лидер протестов

  • 11.06.2018, 18:50

Суд арестовал организатора акций протеста в Тбилиси на 14 суток.

Суд в Тбилиси арестовал одного из организаторов акций протеста в городе Звиада Куправа и еще троих участников протестов на 14 суток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Rustavi2.

Куправа и трое активистов были задержаны на проспекте Руставели у здания грузинского парламента. Их обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции, отмечает грузинский «Первый канал».

По словам Куправы, решение о его задержании принимал «лично министр» внутренних дел Грузии, сообщает «Грузия-Online». «Мое задержание является политическим, власть хочет, чтобы я отошел от этих [протестных] процессов», — отметил Куправа.

Протесты в Грузии продолжаются с конца мая в связи с делом об убийстве двух подростков в декабре 2017 года, в ходе которого не были найдены убийцы одного из погибших. Участники митингов потребовали отставки правительства и призвали грузинского президента Георгия Маргвелашвили присоединиться к акции.

Премьер-министр страны Георгий Квирикашвили отказался выполнять требования демонстрантов. По его словам, он покинет свой пост в том случае, если это принесет пользу, но «сейчас нет такой ситуации и не то время». При этом 31 мая в отставку ушел главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Маргвелашвили провел встречу с активистом и отцом убитого подростка.


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