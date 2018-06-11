Белый дом: Дискуссии между США и КНДР продвигаются быстрее, чем ожидалось 11.06.2018, 19:06

коллаж: РБК-Украина

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына начнется во вторник в 9 часов утра.

Президент США Дональд Трамп покинет Сингапур во вторник вечером, после исторической встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, сообщили в понедельник в Белом доме. Ранее сообщалось, что Трамп уедет в среду, передает «Голос Америки».

Белый дом в понедельник сделал заявление по поводу предстоящего американо-северокорейского саммита в Сингапуре. «Дискуссии между Соединенными Штатами и Северной Кореей продолжаются и продвигаются быстрее, чем ожидалось», – отмечается в документе.

«Президент Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном завтра в 9 часов утра. Поприветствовав друг друга, президент Трамп и председатель Ким проведут встречу один на один, в присутствии одних лишь переводчиков, а затем – рабочий завтрак», – сообщается далее в заявлении.

«В ходе расширенной встречи делегация Соединенных Штатов будет включать госсекретаря Помпео, начальника аппарата (Белого дома) Джона Келли и советника по национальной безопасности Джона Болтона. Пресс-секретарь Сара Сандерс, посол Сун Ким и старший директор Совета национальной безопасности Мэтт Поттингер присоединятся (к делегации) во время рабочего завтрака», – отмечается в документе.

В заявлении Белого дома также сообщается, что завтра, по завершении саммита, президент Трамп встретится с журналистами в 8 часов вечера.

Накануне первой в истории встречи между действующим президентом США и лидером Северной Кореи американское руководство подчеркивает, что любое достигнутое по ее итогам соглашение должно привести к прекращению ядерной и ракетной программ КНДР.

Как заявил в понедельник журналистам госсекретарь Помпео, Вашингтон не допустит никаких «шатких соглашений», подобных тем, что заключали с Северной Кореей предыдущие администрации.

«Конечная цель наших дипломатических усилий с КНДР не изменилась: полная, верифицируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова – единственный исход, приемлемый для США», – подчеркнул Помпео, выступая перед журналистами в Сингапуре.

Санкции останутся в силе, пока Северная Корея полностью и с возможностью проверки не уничтожит свои программы оружия массового поражения, добавил Помпео.

«Если дипломатия не будет двигаться в нужном направлении, эти меры будут усилены», – сказал он.

По словам госсекретаря, он «очень оптимистично» оценивает перспективы встречи Трампа с Ким Чен Ыном и рассчитывает на успешный результат.

«Для каждой из этих стран есть только два человека, которые могут принимать решения такого масштаба, и эти два человека завтра окажутся в одном помещении», – отметил Помпео.

При этом он отказался уточнить какие-либо подробности о предварительных переговорах, которые проводят в понедельник представители американских и северокорейских властей.

При этом Помпео отметил, что США «готовы дать гарантии безопасности, отличные от тех, что Америка была готова предоставить ранее». «Это необходимо и уместно», – сказал он.

Однако госсекретарь отказался уточнить, включает ли это сокращение или полный вывод американского контингента из Южной Кореи.

Трамп в понедельник провел рабочий обед с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном в его официальной резиденции.

«Завтра нам предстоит особенно интересная встреча, и я думаю, что все может получиться очень хорошо, – сказал Трамп сингапурскому лидеру. – Мы высоко ценим ваше гостеприимство, ваш профессионализм и вашу дружбу».

Премьер-министр поздравил Трампа с предстоящим днем рождения и преподнес ему именинный торт. 14 июня президенту США исполнится 72 года.

В понедельник Трамп также побеседовал по телефону с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, о чем сообщили представители южнокорейских властей, заявившие, что, если саммит пройдет успешно, это будет настоящим «подарком» для всего мира.

«Президент Мун и президент Трамп сошлись во мнении, что Трамп и Ким Чен Ын смогут достичь великолепного результата, если двое лидеров объединят усилия, чтобы найти компромисс путем откровенной дискуссии», – заявил журналистам официальный представитель Голубого дома.

По его словам, Трамп обещал Мун Чжэ Ину, что сразу же после саммита направит Помпео в Сеул с докладом о результатах встречи.

Историческая встреча должна состояться во вторник на обширной территории элитного отеля Capella Hotel на курортном острове Сентоза.

По случаю саммита в Сингапур съехались приблизительно 5000 журналистов со всего мира, однако на территорию отеля будут допущены лишь несколько американских и северокорейских корреспондентов и фотографов.