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ВВС НАТО восемь раз перехватывали авиацию РФ в небе над Балтикой

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  • 11.06.2018, 19:23

Российские военные самолеты в воздушном пространстве над Балтийским морем сопровождали с 4 по 10 июня.

Истребители ВВС НАТО восемь раз сопровождали российские военные самолеты в воздушном пространстве над Балтийским морем с 4 по 10 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Литвы.

Так, 4 июня были перехвачены самолеты Ил-20 и Су-24МР. Ил-20 летел в Калининградскую область и поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, Су-24МР не выходил на связь. На следующий день самолеты НАТО четыре раза поднимались на перехват двух Ан-12, двух Су-24, двух Су-27 и одного Ан-26. 9 июня натовский истребитель три раза поднимался на перехват Ил-20, Ан-26 и Су-24.

В конце апреля стало известно, что на литовскую авиабазу Зокняй прибудут четыре истребителя ВВС Португалии F-16 и шесть истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Испании для охраны границ страны.


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