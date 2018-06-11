Суд по «делу Кныровича» перенесли в СИЗО 11.06.2018, 19:27

Александр Кнырович

Фото: tut.by

Суд по громкому делу бизнесмена фактически стал закрытым.

Суд по громкому делу бизнесмена Александра Кныровича и менеджеров его компании "Сармат Термо-Инжиниринг" с 11 июня перенесен в СИЗО и фактически стал закрытым. На него не смогут попасть не только журналисты, но и родственники обвиняемых.

Причина — в состоянии здоровья соучредителя и бывшего директора компании Владимира Дашкевича, пишет euroradio.fm cо ссылкой на "Белорусский партизан". У него возникли проблемы с ногой и спиной. Из-за этого рассмотрение дела приостанавливалось в начале мая. Тогда 54-летнего мужчину госпитализировали в тюремную больницу на территории СИЗО на улице Володарского. 22 мая суд возобновился, но через неделю Дашкевича снова госпитализировали.

11 июня всех обвиняемых, кроме него, доставили в суд Фрунзенского района. В медицинской справке о состоянии Дашкевича говорится, что он может участвовать в процессе, но только в лежачем состоянии на твердой поверхности. Адвокаты и обвиняемые предложили, чтобы Дашкевич продолжил лечение. Но прокурор посчитала, что он может участвовать в процессе, не объяснив, как доставлять лежачего больного в суд.

Судья решила, что суд продолжится в СИЗО. Это режимный объект, куда не допустят ни родственников обвиняемых, ни журналистов.

Кныровича обвиняют в даче взятки и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Дашкевича обвиняют в уклонении от налогов, Поповского — в даче взятки. Максимова и Кускова обвиняют в уклонении от налогов и соучастии в преступлении. Дашкевич, Максимов и Кусков свою вину признали полностью, Кнырович и Поповский — частично.