Гимназии: С регистрацией в два-три месяца документы первоклассников не примем 12 11.06.2018, 19:58

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По новым правилам, школьники теперь должны учиться исключительно по регистрации.

12 июня белорусские родители первоклассников понесут документы в школы и гимназии. По новым правилам, их дети теперь должны учиться исключительно по регистрации: приписан к школе — идёшь в школу, к гимназии — в гимназию. Тем более, большой разницы между учреждениями уже якобы тоже нет — программа гимназии до 9-го класса ничем не отличается от школьной, передает euroradio.fm.

Но родители решили не сдаваться: гимназия есть гимназия, поэтому начали покупать своим детям временную регистрацию в домах, приписанных к желаемой гимназии.

"В гимназии педагогический состав лучше. Мне как матери хочется дать своему ребёнку хороший старт. Я бы хотела, чтобы у него был хороший педагог", — рассказала Ольга, которая готова для достижения своей цели выложить из кармана 300 долларов за прописку.

Казалось бы, родители подготовились. И тут — сюрприз: оказывается, временная регистрация не гарантирует стопроцентного поступления в гимназию!

"Если у вас регистрация на два-три месяца, ваши документы не будут приняты, — шокирует новостью директор столичной гимназии №22. — На нашем сайте всё написано: в первый класс принимаются дети, постоянно проживающие или зарегистрированные на срок не менее одного года в микрорайоне гимназии".

Документы первоклассников с временной регистрацией начнут принимать 13 июня. Судьба детей определится только после 28 августа. Но если в гимназию ребёнок с временной регистрацией всё же не попадёт, где ему учиться? Обращаемся в Минобразования:

"Это вопрос горисполкомов и облисполкомов. А мы какое отношение имеем к нему? — комментирует новость пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая. — Если детей не возьмут по временной регистрации, они пойдут в ближайшую школу по месту жительства. И родители должны вести детей по месту проживания. Программа для всех одна, и не нужно создавать ажиотаж".

В школах информацию подтверждают:

"Ребёнок должен учиться. Мы не можем его не принять по месту проживания", — уверяют в боровлянской СШ №2.

Согласно статье 30 Конституции РБ, гражданин имеет право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах страны. С временной регистрацией можно голосовать и даже идти в депутаты и президенты. А вот поступать в гимназию почему-то нельзя.