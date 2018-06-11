Мэй назвала условие для возвращения России в G7 3 11.06.2018, 20:05

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Встречи в формате Группы восьми невозможны до прекращения вмешательства Москвы в дела других стран.

Выступая в британском парламенте по итогам саммита G7 в Канаде, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сейчас еще нельзя говорить о возвращении к формату G8 с участием России, передает РБК.

«Есть очень ясное объяснение, почему G8 стала G7», - цитирует Мэй агентство Reuters. Она напомнила, что Россию перестали приглашать на саммиты после «незаконной аннексии Крыма». «Любые обсуждения, стоит ли возвращать Россию за стол переговоров, невозможны, если она не изменит свою линию поведения», - добавила Мэй.

Ранее, комментируя предложение президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8, Мэй напомнила, что помимо ситуации вокруг Крыма есть еще немало претензий к России, в том числе и по событиям в Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ответственность за это преступление Лондон возлагает на Москву.

Саммит G8 в 2014 году должен был состояться в Сочи, однако после оккупацией Россией Крыма и событий на Донбассе лидеры семи индустриально развитых стран отказались ехать на Черноморское побережье. Вместо этого они собрались в Брюсселе, не пригласив на встречу Владимира Путина.