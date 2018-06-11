Защитники Куропат консолидируются и принимают программу действий 1 11.06.2018, 20:15

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Сегодня также был утвержден график дежурства активистов.

В шестой день противостояния защитников Куропат 11 июня на месте входа в ресторанный комплекс «Поедем поедим» состоялось совещание руководителей общественных движений и партий.

Была принята программа действий на ближайшее время, а также утвержден график дежурства активистов, передает “Вясна”.

По словам сопредседателя создаваемой партии БХД Павла Северинца, ежедневная вахта от 11 июня будет длиться от 12 до 24 часа, а в выходные вплоть до 2 часов ночи. Теперь за каждый день недели, в соответствии с "Планом Чехольского-Дашкевича", будет отвечать одна из семи организаций: понедельник - "Альтернатива", вторник - Движение солидарности "Разам", среда - Партия БХД, четверг - Партия БНФ, пятница - "Молодой фронт", суббота -"Европейская Беларусь", воскресенье - партия КХП-БНФ.

Павел Северинец сообщил присутствующим, что 11 июня будет передано обращение учредителям ресторанного комплекса «Поедем поедим», руководителям фирм "Белрестинвест" и "Белноватэкс групп» Леониду Зайдасу и Борису Сурису.

"Будем требовать от них либо снести ресторан, либо перенести ресторанно-развлекательный комплекс за пределы современной охранной зоны, поскольку строительство с самого начала велось незаконно", - отметил Павел Северинец.

Руководитель общественной дирекции мемориала Куропаты, ответственный секретарь управы сейма КХП БНФ Алесь Чехольский зачитал по телефону обращение Зенона Позняка, который расценил открытие ресторана на месте массовых расстрелов как "московскую провокацию, инициированную КГБ".

Участники акции протеста сообщили что в последние дни участились заезды к ресторану автомобилей с российскими номерами. Активисты связывают это с тем, что через несколько дней в России начнется Чемпионат мира по футболу и туристам, направляющимся туда транзитом через Беларусь, кто-то предлагает подкрепиться именно в этом ресторане.

После совещания участники пикетирования скандировали лозунги: "Кабак НКВД закрыт", "Позор!" И "Не кабак, а музей!".

По данным правозащитников, за шесть дней пикетирования с момента открытия ресторана 6 июня, сотрудники милиции и ДПС составили около тридцати протоколов об административном правонарушении.