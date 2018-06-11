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Экс-президента Панамы экстрадировали из США на родину

  • 11.06.2018, 20:23
Рикардо Мартинелли

На родине бывшему президенту Панамы предъявят обвинения в политическом шпионаже и коррупции.

Бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли экстрадировали из США на родину, где ему предъявят обвинения в политическом шпионаже и коррупции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление МИД Панамы.

В министерстве заявили, что самолет с Мартинелли, вылетевший из Майами, приземлился в международном аэропорту одноименной столицы Панамы. Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что именно панамский должен определить вину Мартинелли, отмечает агентство. По словам жены экс-президента Марты Мартинелли, ее муж согласился на экстрадицию из-за проблем со здоровьем.

Рикардо Мартинелли был задержан в Майами в июне 2017 года. Интерпол объявил бывшего панамского лидера в международный розыск в мае прошлого года за то, что он организовал прослушку более 150 человек, занимая президентское кресло с 2009 по 2014 годы. В 2015 году Мартинелли покинул Панаму. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит до 21 года лишения свободы.


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