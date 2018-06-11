Белорусские десантники примут участие в учении в Новороссийске

Белорусские десантники примут участие в учении в Новороссийске13
- 11.06.2018, 20:30
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В РФ отправятся около 250 военнослужащих батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Около 250 военнослужащих батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады направились в Новороссийск для участия в белорусско-российско-сербском тактическом учении "Славянское братство – 2018", сказано в сообщении Минобороны Беларуси, передает interfax.by.
"Славянское братство-2018" пройдет с 18 по 29 июня 2018 года на полигоне 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) Раевский. Активная фаза учения пройдет с 26 по 28 июня.
Основной темой учения станет отработка совместных действий ВС Беларуси, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом.
Особенностью данного учения будет являться десантирование личного состава с больших высот - более 2000 метров и на большие дальности - до 50 км., отмечают в Минобороны.