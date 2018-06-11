В Минске разработали концепцию оформления Привокзальной площади 3 11.06.2018, 20:59

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Готовится план по ее реализации.

Как сообщил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович, на территории площади предполагается упорядочить размещение рекламы, сделать витрины более привлекательными. Также по плану между старым и новым зданиями вокзала возможна установка светодиодной панели.

Работа идет в сотрудничестве со специалистами предприятия "Минскреклама", рассматриваются альтернативные предложения от основных игроков рекламного рынка, передает БелТА.

Концепция касается не только самой Привокзальной площади, но и прилегающих улиц Кирова и Ленинградской. Среди изменений значатся демонтаж, модернизация и замена рекламных конструкций

– Одно из предложений - глобальный пересмотр размещения билбордов на площади. Предлагаем оставить только один билборд и модернизировать его, используя новые технологии, - сказал председатель комитета архитектуры и градостроительства.