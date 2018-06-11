В Македонию зачастили российские идеологи 3 11.06.2018, 21:42

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Фото с сайта Flickr.com

Курирует идеологов известный пропагандист «русского мира» Александр Дугин.

В статье говорится, что в Македонию зачастили российские идеологи и стратеги, читающие лекции и открывающие учебные заведения в македонских городах. Сообщается, что это те же идеологи, которые в свое время были использованы для того, чтобы раскачать ситуацию в Крыму и на Востоке Украины, а также в попытке госпереворота в Черногории, передает glavnoe.ua.

Издание haqqin.az отмечает, что ключевым стратегом Кремля в информационной войне России в Македонии является Леонид Савин. В его биографии подчеркивается, что он комиссар Евразийского союза молодежи.

Эта организация - филиал Евразийского союза России, созданного Александром Дугиным и его идеологическими спутниками.

В конце мая Леонид Савин провел тренинг для 50 членов крайне левой партии «Единая Македония». Партия выступает против изменения названия Македонии, и считает, что членство в НАТО и ЕС приведет к концу независимости это страны.

Леонид Савин считается ставленником Александра Дугина и числится редактором в его проектах Катехон, Геополитика и Фонд стратегической культуры. Финансируются эти проекты близким к Кремлю олигархом Константином Малофеевым.