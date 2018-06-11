Минчане ежедневно покупают на Комаровском рынке до 40 тонн клубники 3 11.06.2018, 21:58

Пользуются спросом молодой картофель, черешня, абрикосы и лесные ягоды.

- В день производителям клубники предоставляется до 180 торговых мест, продается около 30 - 40 тонн продукции, - рассказал kp.by директор Комаровского рынка Николай Хмельницкий.

Также жители столицы идут на рынок за другими ягодами - земляникой, черникой, черешней. Покупают лисички, абрикосы и персики. Пользуется спросом молодая картошка из Слуцкого района.

В будние дни и субботу на Комаровском рынке бывает до 70 тысяч покупателей. Занято почти полторы тысячи торговых мест, на сезонном рынке - 892 места, из которых 749 реализуют сельхозпродукцию. Местными продуктами продавцы могут торговать по сниженным расценкам на места. Инвалиды и пенсионеры места на рынке получают бесплатно.