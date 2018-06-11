Белорусы и поляки создадут мультфильм о Беловежской пуще 11.06.2018, 22:39

В проекте примут участие по пять аниматоров из обеих стран.

Национальная киностудия «Беларусьфильм» намерена развивать сотрудничество с зарубежными кинопроизводителями. Об этом 11 июня на встрече с журналистами заявил генеральный директор студии Владимир Карачевский, передает «Белсат».

По словам Карачевского, к подписанию готовится соглашение с польскими мультипликаторами на создание полнометражного фильма о Беловежской пуще, который выйдет в международный прокат.

В проекте примут участие по пять аниматоров из обеих стран.