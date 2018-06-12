Лукашенко отправляет высших чиновников учиться в Китай 12.06.2018, 7:39

Обучение в Китае пройдут чиновники уровня заместителя министра и выше.

Белорусские чиновники высокого ранга будут перенимать опыт Китая в сфере экономики, сообщил министр экономики Владимир Зиновский в эфире телеканала ОНТ, сообщает БелТА.

В учебных заведениях Китайской Народной Республики обучение пройдут чиновники уровня заместителя министра и выше. Первая поездка намечается в августе. По мнению Владимира Зиновского, ознакомление с опытом Китая в сферах государственного строительства, экономики позволит развиваться более быстрыми темпами и Беларуси.

Тема обучения специалистов, обмена опытом в сфере образования представляет взаимный интерес для двух стран. В Беларуси учатся около двух тысяч китайских студентов.