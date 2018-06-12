Немецкий концерн отзывает сотни тысяч автомобилей Mercedes 12.06.2018, 7:46

Под отзыв попадут дизельные модели.

Концерн Daimler отзывает 238 тысяч автомобилей в Германии. Об этом в понедельник, 11 июня, заявил министр транспорта Германии Андреас Шойер (Andreas Scheuer). Представители концерна заявили о готовности к сотрудничеству, отметил министр, сообщает dw.com.

Под отзывную кампанию попадут модели Vito, C-класс и кроссовер GLC с дизельными двигателями. Ранее эксперты Федерального ведомства автомобильного транспорта обнаружили в автомобилях модели Vito запрещенное устройство, способное отключать систему очистки выхлопных газов. В результате в мастерские были отозваны 4900 автомобилей этого семейства, из них 1370 - в Германии.

В мае на встрече с главой автоконцерна Дитером Цетше (Dieter Zetsche) министр транспорта высказал подозрение, что в автомобилях ряда моделей марки Mercedes могло быть установлено запрещенное к использованию устройство. За это автопроизводителю грозит штраф в размере 3,75 млрд евро. Концерн получил распоряжение в течение двух недель предоставить сведения о моделях с подобным устройством.