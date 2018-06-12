Вячеслав Косинеров: Отношение к БРСМ со стороны адекватных людей презрительное 1 12.06.2018, 7:59

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Вячеслав Косинеров

Фото: TUT.BY / Дарья Бурякина

В эпоху свободной информации режим и его структуры оказались аутсайдерами.

Об этом молодежный активист, бывший политзаключенный Вячеслав Косинеров заявил в интервью «Белгазете»:

- С БРСМ со школьной скамьи у меня сложились особые отношения. Тогда я практически впервые в жизни (до военкомата было еще далеко) столкнулся с некой не совсем понятной мне обязаловкой. Причем, как сейчас помню, фактически те угрозы, с которыми преподносилось так называемое вступление в эту организацию. Нам обещали проблемы с оценками в школе и при поступлении, вплоть до того, что поставят на учет. Наверное, это первая моя серьезная встреча с системным принуждением и определенным давлением со стороны государства в уже осознанном возрасте.

Кстати, крайне благодарен своим одноклассникам - будучи практически аполитичными молодыми людьми, мы все категорически, раз за разом, отказывали местным «партийцам», несмотря на угрозы и запугивания. Дальнейший жизненный опыт только подтвердил суть системы, частью которой является БРСМ.

- «Государство возлагает большие надежды на молодежь. Сегодня нельзя быть инертным и пассивным», - заявила глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова на недавнем съезде БРСМ. Чего государство ждет от БРСМ?

- Можно с уверенностью говорить, что сегодняшний «союз молодежи» - это, прежде всего, проводник госидеологии. Попытка режима создать для себя идеологический плацдарм в среде молодых людей, который со временем будет призван восполнять кадры чиновников. При этом - абсолютно лояльных действующей власти.

Нынешняя власть в Беларуси с трудом справляется с потоком свободной информации, которой изобилует интернет. Ведь во все времена подобное устройство государственной машины опиралось на ограничение информации, ее цензуру и запреты. Сейчас это сделать намного сложнее. Поэтому те организации и сообщества, которые являются проводниками задумок власти в народ, конечно же, обозначаются на официальном уровне как самые прогрессивные, с надеждой придания им статуса в глазах общественности и прежде всего молодежи. Хотя это абсолютно не так.

- БРСМ в 2018г. получит из республиканского бюджета несколько миллионов долларов. На ваш взгляд, стоит ли овчинка выделки?

- Для любого молодого человека в современном мире важно понимать, что, переходя во взрослую жизнь, он сможет обеспечить себя и свою семью. Но XXI в. ставит и новые задачи: молодежь желает самореализации, развития и творчества. Тем более различный опыт неформальных форм обучения, прогрессивных университетских программ и элементарно иной уровень жизни, как в правовом, так и в экономическом аспектах - все тут, рядом, стоит только открыть интернет. Не удивительно, что прогрессивная белорусская молодежь часто буквально повержена в ужас, сталкиваясь с постсоветским устройством общества на уровне госструктур и институтов, от которых изрядно разит совковым нафталином. Хотя, судя по количеству вступающих в ряды, кому-то все же «плюшки» от государства дороже самореализации и неких идеалов.

Именно это и обусловило сегодняшнее положение БРСМ, отношение к которому со стороны более или менее адекватных молодых людей в лучшем случае сомнительное, чаще презрительное. Ведь все подобные объединения, тем более принудительно организованные и навязанные - эхо 20-го столетия и тех авторитарных режимов, которые власть усердно тянет в сегодняшний день. Мир развивается, крайне сложно сейчас вбивать в головы, молодые и активные, понятия о жизни людей, сформированные в авторитарных закостенелых сообществах. Однако отдадим должное - режим Лукашенко очень старается.

- Съезд БРСМ переизбрал руководителя: вместо 42-летнего Андрея Белякова избран 31-летний Дмитрий Воронюк. Новый руководитель организации обещал отказаться от принудительного приема в организацию. Что выйдет из этого?

- Попытки «омоложения» подобным образом организации вряд ли помогут - рыба гниет с головы, а там никаких изменений не предвидится, и суть с целью организации остается прежней - поддержка обветшалого почти за четверть века режима власти.

- Каким путем пойдет БРСМ, если судить по результатам недавнего съезда?

- Ничего не изменится. Кроме того, что члены БРСМ будут немного лучше владеть фотошопом и камерой - технологии дешевеют, а при таких госвливаниях это станет проще. Значит, абсурдные пропагандистские ролики будут качественнее, что не спасет их в глазах общественности.

Всерьез же беспокоит активное продвижение через «союз» милитаризации общества - как внутренней, так и внешней. Постоянное участие активистов БРСМ в различных тренировках милиции, военных подразделений, создание так называемых МООПов - все это может быть тревожным звоночком для народа. Этот звоночек означает, что власть использует свое влияние в молодежной среде для обеспечения себя новыми защитниками режима, которые не будут задаваться лишними вопросами в случае попыток преодолеть политический кризис, в котором сегодня оказались мы все.