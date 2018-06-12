В Австрии усилили охрану канцлера Себастьяна Курца 12.06.2018, 8:23

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Себастьян Курц

Фото: reuters

Федеральному канцлеру начали приходит угрозы убийства.

Федеральное ведомство по защите Конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) при Министерстве внутренних дел Австрии начало расследование по факту угроз в адрес австрийского федерального канцлера Себастьяна Курца, а также усилило его охрану и министров правительства страны. Об этом сообщило в понедельник австрийское издание Österreich со ссылкой на МВД.

Как отметили в министерстве, спецслужба начала уголовное расследование в отношении лиц, которые через социальную сеть Facebook распространяют угрозы убийства в адрес главы австрийского правительства. Силовики также проводят проверку всех случаев отправки канцлеру сообщений по электронной почте, телефону и в других социальных сетях.

В этот же день ведомство федерального канцлера Австрии направило уведомление компании Facebook в связи с поступающими через эту социальную сеть угрозами расправы над Себастьяном Курцем, который ранее объявил о закрытии семи мечетей и депортации десятков имамов из-за нарушения австрийских законов. Австрийские власти подозревают, что угрозы поступают от выходцев из Турции.

8 июня власти Австрии сообщили о закрытии семи мечетей и депортации около 40 имамов Турецко-исламского союза за культурное и социальное сотрудничество в Австрии (ATIB) из-за нарушения закона об исламе и получения финансирования из- за рубежа. Себастьян Курц тогда особо подчеркнул, что Вена поддерживает свободу религий, но в стране действуют законы, которые нужно соблюдать. В свою очередь мусульманская религиозная община Австрии высказала возмущение из-за этого шага, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара не останется в стороне и предпримет меры против этого решения.

Массовые проверки деятельности мечетей и имамов в Австрии начались в апреле этого года, когда правительство Австрии пригрозило запретить Турецко-исламский союз за культурное и социальное сотрудничество в Австрии, организовавший в своей мечети в Вене утренник, во время которого дети в военной форме принимали участие в реконструкции битвы Первой мировой войны. Канцлер Австрии тогда заявил, что участие детей в военных постановках в мечетях по закону недопустимо, поэтому власти займутся расследованием деятельности всех мечетей на предмет нарушения закона об исламе, которым предусмотрена возможность роспуска мечетей за незаконную деятельность и высылка имамов за иностранное финансирование.