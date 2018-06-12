Трамп: Переговоры с Ыном прошли лучше, чем можно было ожидать 12.06.2018, 8:33

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США рассказал о первых итогах встречи с правителем Северной Кореи.

После начала переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Дональд Трамп сделал первое заявление для прессы. По его словам, встреча с главой КНДР прошла «фантастически», передает Bloomberg.

Лидеры уже успели провести встречу тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего вместе пообедали. После совместного ланча они совершили небольшую прогулку. Вслед за этим Трамп ответил на несколько вопросов репортеров, заявив, что с начала переговоров был достигнут «огромный прогресс», и что они прошли «лучше, чем можно было ожидать». Кроме того, он сообщил, что уже в ближайшее время лидеры двух стран намерены подписать совместный документ. В то же время американский президент не стал раскрывать суть планируемого соглашения. Как отмечает Bloomberg, Трамп не стал отвечать на вопрос, касается ли этот документ вопросов ядерного оружия.

Делая заявление для прессы, Ким Чен Ын назвал начавшиеся переговоры «отличной прелюдией к миру». Согласие с ним выразил и Трамп. «Конечно на этом пути будут трудности, но к сегодняшнему дню, когда был дан отличный старт, я готов к великому начинанию», — продолжил Ким Чен Ын, его слова приводит CNN.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР проходит на острове Сентоса в Сингапуре. Она началась с рукопожатия Трампа и Ким Чен Ына, вслед за которым последовала встреча с глазу на глаз. «Для меня это честь. Уверен, что у нас сложатся замечательные отношения», — прокомментировал начало переговоров Трамп.