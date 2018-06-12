Комиссии по «тунеядцам» будут закрытыми? 4 12.06.2018, 8:46

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Власти намерены скрыть, как будет проходить работа комиссии по декрету №1.

По всей Беларуси, в соответствии с декретом №1, создаются постоянно действующие комиссии.

Представители независимого профсоюза РЭП в Гродно решили выдвинуть своих представителей в эти комиссии, которые создает государство.

О результатах «Радыё Рацыя» рассказал заместитель председателя профсоюза РЭП по Гродненской области Игорь Банцар: «Комиссии по «тунеядцам» будут рассматривать в том числе так называемые «сложные жизненные ситуации» граждан Беларуси. Поэтому профсоюз РЭП решил попробовать выдвинуть своих представителей в эти комиссии для того, чтобы увидеть их работу изнутри. Посмотреть, чтобы не было двойных стандартов».

По мнению Игоря Банцара, шанс, чтобы попасть в эти комиссии, очень мал: «Надеемся, конечно, что мы туда попадем. Хотя надежды мало. Ведь комиссии, по-видимому, будут закрытыми, так как власть никак не будет афишировать, как работает комиссия, как они определяют критерии «тунеядцев». Посмотрим, попадем мы туда или нет».

От независимого профсоюза РЭП в комиссии при Ленинском и Октябрьском райисполкомах выделены известные в городе активисты Ежи Григенча и Анатолий Мышкевич.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. Не занятые в экономике белорусы, которые подпадают под действие тунеядского декрета, будут по полной стоимости рассчитываться за три услуги: газоснабжение, подогрев воды и отопление.

Формировать базу тунеядцев будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал.

Предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.