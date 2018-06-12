В Полоцке на Западной Двине появились масляные пятна 12.06.2018, 9:07

ЧП произошло в центре города.

Масляные пятна обнаружены на поверхности Западной Двины в Полоцке в районе ул. Замковой, сообщили БелТА в Витебском областном управлении МЧС.

В месте предположительного источника загрязнения находится сточный коллектор ливневой канализации. Работники МЧС установили заградительные боны и обработали поверхность сорбентом.

Мора рыбы не отмечается. Новополоцкой горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды взяты пробы воды, организовано наблюдение за водной акваторией.

Сообщение об обнаружении масляных пятен на Западной Двине (150 м вдоль берега) поступило 11 июня в 18.00.