Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров 2 12.06.2018, 9:29

1,800

Скриншот BBC

Президент США заявил, что процесс разоружения КНДР начнется «очень-очень скоро».

Главы США и КНДР подписали совместный "всеобъемлющий документ" по итогам исторического саммита, сообщает "Настоящее время".

Лидеры не раскрыли подробностей о содержании документа. Президент США Дональд Трамп пообещал сообщить детали на пресс-конференции в ближайшие часы.

"Мы подписываем очень важный документ. Довольно всеобъемлющий документ. И мы прекрасно провели время вместе, отличные отношения, – сказал Трамп. – Для нас обоих большая честь подписать этот документ".

"Я думаю что обе стороны будут очень впечатлены результатом. На это ушло много доброй воли, много работы, много приготовлений".

"Сегодня у нас прошла историческая встреча, мы решили оставить прошлое позади. Мы решили подписать исторический документ – заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. – Мир увидит большое изменение".

Главы государств поблагодарили друг друга и делегации каждой из стран.

На вопрос о денуклеаризации Северной Кореи Трамп заявил, что "этот процесс начнется очень-очень скоро".

Трамп добавил, что, "разумеется", пригласит Кима в Белый дом.