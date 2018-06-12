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Взломана страница Следственного комитета Беларуси в Facebook

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  • 12.06.2018, 9:59
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На странице сообщается, что Министерство связи по поручению Лукашенко прекратило свою деятельность.

Утром 12 июня была взломана страница Следственного комитета Беларуси в Facebook.

От имени Следственного комитета там была размещена информация, что "Министерство связи и информатизации по поручению Александра Лукашенко прекращает всю деятельность, которая являлась недружественной в отношении Российской Федерации". Позже появилось другое фейковое сообщение.

Начальник отдела информации и связи с общественностью СК Сергей Кабакович сказал Еврорадио, что сейчас предпринимаются попытки восстановить доступ к странице, информация, которая там содержится, не соответствует действительности. Напоминает ли это спланированную акцию? "Пока сложно об этом говорить, будем разбираться", — говорит Кабакович.

Как сообщал сайт Charter97.org, в понедельник был взломан аккаунт в Twitter замглавы администрации Лукашенко Максима Рыженкова. Там было помещено фейковое письмо за подписью Натальи Кочановой, главы администрации Лукашенко в Москву руководителю администрации президента России. В нем высказывались от имени руководителя государства "извинения российским коллегам за организованные нами меры против Российской Федерации в области информационной безопасности". Еще вчера правоохранительные органы начали выяснять, кто стоит за этой провокацией.


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