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Космонавт Коваленок о Куропатах: Нельзя, чтобы рядом со святым местом были гулянки

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  • 12.06.2018, 10:13
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Фото: wikipedia.org

Второй белорус, побывавший в космосе, высказался в защиту урочища.

Cвоим видением конфликта вокруг ресторана возле места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий в Куропатах поделился Владимир Коваленок, космонавт, президент Федерации космонавтики России, в прошлом — депутат Верховного Совета Беларуси, начальник Военно-воздушной инженерной академии РФ, пишет «Радыё Свабода».

«Мне трудно судить, я живу за пределами Беларуси, в России, но я белорус. Я считаю, что Куропаты — это самое святое место для каждого нормального трезвомыслящего белоруса. Мы все должны знать, что там было. И устраивать там ресторан, чтобы рядом с этим святым местом были гулянки с голыми задницами, — я этого не приветствовал бы. На белорусской земле хватает мест, где можно построить ресторан, подальше от Куропат.

Я не пошел бы в такой ресторан, если рядом Куропаты».


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