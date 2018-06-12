США дают КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризации 3 12.06.2018, 10:24

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Cтал известен текст документа, подписанного на историческом саммите в Сингапуре.

Лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется к "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Европейская правда".

Об этом говорится в тексте документа, подписанного сегодня в Сингапуре.

Подобные обязательства лидер КНДР уже брал не себе в переговорах с Южной Кореей. Как известно, в конце мая Пхеньян ликвидировал свой полигон для ядерных испытаний.

ВВС также приводит четыре ключевые пункты из подписанного лидерами США и КНДР документа:

- Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения США-КНДР в соответствии с желанием народов обеих стран достичь мира и процветания.

- Соединенные Штаты и КНДР объединят свои усилия по созданию длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове.

- Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

- Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

"Президент Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.