Microsoft погрузила свой дата-центр в воды Северного моря 3 12.06.2018, 10:31

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Таким образом компания хочет защитить системы от перегревания.

Компания Microsoft в рамках Project Natick поместила дата-центр в холодные воды Северного моря у побережья шотландских Оркнейских островов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом Microsoft хочет разрешить проблему перегревания систем. В ходе первой фазы проекта, которая проходила в 2015 году, Microsoft на 105 дней погрузила в океан в Калифорнии трехметровый прототип дата-центра.

Теперь компании предстоит выяснить, насколько идея практична в плане логистики, экологии и экономической эффективности. 12-метровая цистерна находится на глубине 36 метров.

В нее поместили 12 серверных стоек, которые включают 864 сервера. Центр получает энергию от ближайших Оркнейских островов. Дата-центр останется под водой на 12 месяцев.

Специалисты будут отслеживать различные показатели, в частности производительность, энергопотребление, температуру.