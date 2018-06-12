закрыть
12 июня 2018, вторник, 12:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Геннадий Федынич: На международном уровне Беларусь находится на очень плохом счету

  • 12.06.2018, 10:35
  • 1,113
Геннадий Федынич

Включение Беларуси в «короткий список» МОТ - сигнал для властей.

Геннадий Федынич, председатель профсоюза РЭП, должен был участвовать в конференции Международной организации труда (МОТ) в составе делегации Глобального профсоюза IndustriALL. Но Следственный комитет не дал разрешения профсоюзному лидеру покидать Беларусь на том основании, что против него идет уголовное дело. Об этом самом уголовном деле – так называемом Деле профсоюзов – речь шла и на конференции МОТ в Женеве.

Председатель профсоюза РЭП рассказал praca-by.info об особенностях работы международной организации.

– Беларусь попала в некий «короткий список» МОТ. Что это значит?

– Это означает то, что на сессии будет обязательно рассмотрен вопрос Беларуси. А именно – вопрос о принудительном труде. Речь идет и о Декрете № 29, когда работник на контракте не может уволиться, и о пресловутом Декрете № 3, ныне - № 1.

– Какой была позиция белорусского государства?

– Когда от Беларуси выступала министр труда Ирина Костевич, она заявила, что Декрет № 1 – чуть ли не манна небесная для белорусского народа. Но выступили с противоположным мнением профсоюзники из Глобального профсоюза IndustriALL и из Международной конфедерации профсоюзов; они озвучили также и то, что Дело профсоюзов частично вытекает из протестных акций под лозунгом «Нет Декрету № 3»; сказали, что преследование по таким мотивом недопустимо. К сожалению, в речи Александра Ярошука, председателя БКДП, о Деле профсоюзов не было ни слова. Это нам не понятно.

– Кто входил в белорусскую делегацию? Как формируются делегации на конференции МОТ?

– Обычно делегации на конференциях МОТ – трехсторонние: правительство, профсоюзы, предприниматели. Но не в случае Беларуси. От профсоюзов не было ни одного представителя независимых объединений. Александр Ярошук был в составе Международной федерации профсоюзов. Если бы меня отпустили, то я был бы в составе делегации IndustriALL. Белорусскую делегацию возглавляла министр труда Ирина Костевич. К сожалению, я не присутствовал лично и не могу сказать, кто представлял бизнес. От Федерации профсоюзов Беларуси было около 12 человек. И все представители ФПБ выступали как подразделение правительства Беларуси – в унисон с государственной делегацией.

– Кто поддержал позицию делегации Беларуси?

– Государство Беларусь поддержали Россия, Куба, Турция и Туркменистан.

– Кто на конференции МОТ критиковал позицию Беларуси?

– Все европейские страны, которые хорошо осведомлены о занятости и о принудительном труде. Критиковали, тем более, что Беларусь подписала конвенцию о недопущении принудительного труда – и сейчас так интерпретирует, как будто выполняет ее положения. Но такое ложное представление можно создать в самой Беларуси – через БТ и другие государственные каналы. А для представителей европейских стран эти аргументы нашего правительства белыми нитками шиты, и все прекрасно понимают, что на самом деле происходит в Беларуси.

– Впервые ли Беларусь попала в Короткий список?

– Далеко не впервые. Были и рекомендации, и включение в так называемый спецпараграф; Беларусь попадала и в Короткий список, за что подвергалась торгово-экономическим санкциям.

– Чем чревато для государства попадание в короткий список в долгосрочной перспективе?

– Это означает, что на международном уровне Беларусь находится на очень плохом счету. С этим связано и поступление кредитов, и другое финансирование, и совместные проекты. Ни одной стране не хочется иметь такое препятствие, которое накладывает отпечаток на ее международные отношение. Вопрос, который достиг международного уровня, не останется незамеченным.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч