Геннадий Федынич: На международном уровне Беларусь находится на очень плохом счету 12.06.2018, 10:35

1,113

Геннадий Федынич

Включение Беларуси в «короткий список» МОТ - сигнал для властей.

Геннадий Федынич, председатель профсоюза РЭП, должен был участвовать в конференции Международной организации труда (МОТ) в составе делегации Глобального профсоюза IndustriALL. Но Следственный комитет не дал разрешения профсоюзному лидеру покидать Беларусь на том основании, что против него идет уголовное дело. Об этом самом уголовном деле – так называемом Деле профсоюзов – речь шла и на конференции МОТ в Женеве.

Председатель профсоюза РЭП рассказал praca-by.info об особенностях работы международной организации.

– Беларусь попала в некий «короткий список» МОТ. Что это значит?

– Это означает то, что на сессии будет обязательно рассмотрен вопрос Беларуси. А именно – вопрос о принудительном труде. Речь идет и о Декрете № 29, когда работник на контракте не может уволиться, и о пресловутом Декрете № 3, ныне - № 1.

– Какой была позиция белорусского государства?

– Когда от Беларуси выступала министр труда Ирина Костевич, она заявила, что Декрет № 1 – чуть ли не манна небесная для белорусского народа. Но выступили с противоположным мнением профсоюзники из Глобального профсоюза IndustriALL и из Международной конфедерации профсоюзов; они озвучили также и то, что Дело профсоюзов частично вытекает из протестных акций под лозунгом «Нет Декрету № 3»; сказали, что преследование по таким мотивом недопустимо. К сожалению, в речи Александра Ярошука, председателя БКДП, о Деле профсоюзов не было ни слова. Это нам не понятно.

– Кто входил в белорусскую делегацию? Как формируются делегации на конференции МОТ?

– Обычно делегации на конференциях МОТ – трехсторонние: правительство, профсоюзы, предприниматели. Но не в случае Беларуси. От профсоюзов не было ни одного представителя независимых объединений. Александр Ярошук был в составе Международной федерации профсоюзов. Если бы меня отпустили, то я был бы в составе делегации IndustriALL. Белорусскую делегацию возглавляла министр труда Ирина Костевич. К сожалению, я не присутствовал лично и не могу сказать, кто представлял бизнес. От Федерации профсоюзов Беларуси было около 12 человек. И все представители ФПБ выступали как подразделение правительства Беларуси – в унисон с государственной делегацией.

– Кто поддержал позицию делегации Беларуси?

– Государство Беларусь поддержали Россия, Куба, Турция и Туркменистан.

– Кто на конференции МОТ критиковал позицию Беларуси?

– Все европейские страны, которые хорошо осведомлены о занятости и о принудительном труде. Критиковали, тем более, что Беларусь подписала конвенцию о недопущении принудительного труда – и сейчас так интерпретирует, как будто выполняет ее положения. Но такое ложное представление можно создать в самой Беларуси – через БТ и другие государственные каналы. А для представителей европейских стран эти аргументы нашего правительства белыми нитками шиты, и все прекрасно понимают, что на самом деле происходит в Беларуси.

– Впервые ли Беларусь попала в Короткий список?

– Далеко не впервые. Были и рекомендации, и включение в так называемый спецпараграф; Беларусь попадала и в Короткий список, за что подвергалась торгово-экономическим санкциям.

– Чем чревато для государства попадание в короткий список в долгосрочной перспективе?

– Это означает, что на международном уровне Беларусь находится на очень плохом счету. С этим связано и поступление кредитов, и другое финансирование, и совместные проекты. Ни одной стране не хочется иметь такое препятствие, которое накладывает отпечаток на ее международные отношение. Вопрос, который достиг международного уровня, не останется незамеченным.