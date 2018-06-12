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«Сняла крестик, кольцо, оставила записку»: подробности трагедии в Гомеле

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  • 12.06.2018, 11:23
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Фото: kp.by

Соседи в шоке и не понимают, что могло толкнуть мать двоих детей на страшный поступок.

Страшная трагедия произошла в минувшие выходные в Гомеле. 43-летняя мама двоих школьников наложила на себя руки, пока муж с детьми были на отдыхе в деревне, пишет kp.by.

- У них семья очень дружная. На выходные часто все вместе уезжали в деревню, на природу. А в этот раз Лена осталась дома. В воскресенье утром семья вернулась. Дети ей целый букет цветов с деревни привезли. Муж стал доставать вещи из машины, показывал рыбу, которую наловил, а старшая дочка побежала домой. И тут мы, даже возле подъезда, услышали крик, вопль, полный ужаса… Лена висела в петле в комнате, - говорят соседи, которые сами еще не могут отойти от шока.

О Елене все отзываются очень хорошо. Приятный человек, всем улыбнется, поздоровается.

- Но в последнее время ее улыбка была какая-то неестественная. Беда в том, что она никому ничего не говорила о своих проблемах. Не смогла побороть депрессию… Это у нее, наверное, из-за работы. Она искала должность по специальности около года, и нигде не могла устроиться - сами знаете, какая ситуация. Оставила длинное письмо, просила прощения, писала, что страдает из-за того, что долго не работает… А муж ее строитель, все время крутится как белка в колесе.

Младший сын в семье - окончил 4 класса, а старшая дочь получила аттестат за 9 классов. У Елены осталась страница в соцсети. Женщина была подписана только на две группы по интересам, и обе - «Работа в Гомеле». По образованию Елена была экономистом.

- Перед тем, как наложить на себя руки, Лена сняла кольцо, крестик… Понимала, что это грех. Она была верующая, по всем праздникам ходила в церковь, - отмечают соседи. - В записке просила молиться за нее.


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