Ольга Николайчик: Ресторан в Куропатах - это цинизм властей 12.06.2018, 11:02

Ольга Николайчик

Защитников Куропат не останавливают протоколы и задержания.

Куропаты продолжают оставаться в центре внимания - акции протеста не прекращаются несмотря на задержания активистов и составление на них протоколов милиционерами, передает «Белсат».

Уже более 12 дней продолжаются акции протеста перед рестораном «Поедем поедим», который открылся практически в урочище «Куропаты». Представители гражданского общества собираются воздействовать на владельцев объекта всеми законными методами.

Начиная со вчерашнего дня защитники Куропат планируют дежурить у ресторана «Поедем поедим» постоянно в его рабочее время - с 12 до 24 часов. Семь организаций будут по очереди отправлять группы своих представителей, чтобы акция протеста не прекращалась: гражданская кампания «Европейская Беларусь», «Альтернатива», движение солидарности «Разам», Белорусская Христианская Демократия, Белорусский Народный Фронт, «Молодой фронт», и КХП-БНФ.

Конструктивный диалог лидеры защитников Куропат вчера попытались провести с владельцами ресторана. Однако, когда активисты пришли к офису компании, их туда просто не пустили - сотрудники закрылись.

«Я убежден: они смотрят стримы, следят за этой информацией, но прячутся, как преступники. И от этих людей мы хотим потребовать: закрывайте и переносите свой ресторан на костях, ему в Куропатах не место», - говорит сопредседатель БХД Павел Северинец.

Именно такое мнение высказывалo ранее как Министерство культуры, так и Генеральная прокуратура, которая признавала незаконной стройку в охранной зоне еще в 2012 году. Тогда «Белновотекс групп» самовольно начала застройку территории под развлекательный центр, хотя изначально должна была строить объект придорожного сервиса в полностью разрешенном месте. А через некоторое время границы охранной зоны в обход практически всех официальных процедур были изменены ровно под застроенный комплекс.

«На всех документах было указано, что это охранная зона. И тут вдруг не церковь строят, а развлекательный центр. Это цинизм власти!» - возмущается общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

Участники акции по защите Куропат намерены включить минчан в компанию активного бойкота не только «Поедем поедим», но и других ресторанов, принадлежащих его владельцам: «Гранд Кушавель», «Тусэ», «The View». Также они рассчитывают, что проблема скоро приобретет международный резонанс.

«Мы приняли решение обратиться к президентам Австрии, Израиля, Польши, Германии, которые собираются приехать 29 июня на открытие мемориала «Тростенец». Мы будем приглашать их также и в Куропаты - положить цветы к куропатским крестам. И, конечно, мы надеемся, что будет идти речь и об этой ситуации, так как Тростенец и Куропаты - это одна тема», - полагает Павел Северинец.

Активисты заявляют, что кампания по защите Куропат только начинается, и просто так акции протеста не прекратятся.