В Беларуси началось централизованное тестирование 12.06.2018, 11:07

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Опубликованы графики ЦТ в основные и резервные дни.

В Беларуси стартует централизованное тестирование, по традиции оно начнется с экзамена по белорусскому языку. Испытание стартовало по всей стране одновременно 12 июня в 11.00, сообщает interfax.by.

ЦТ по другим учебным предметам в 2018 году будет проведено по следующему графику:

"Русский язык" – 14 июня (четверг);

"Обществоведение" – 16 июня (суббота);

"Математика" – 18 июня (понедельник);

"Биология" – 20 июня (среда);

"Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)" – 22 июня (пятница);

"Химия" – 24 июня (воскресенье);

"Физика" – 26 июня (вторник);

"История Беларуси" – 28 июня (четверг);

"География" – 30 июня (суббота);

"Всемирная история (новейшее время)" – 2 июля (понедельник).

Время начала ЦТ – 11.00.

График проведения централизованного тестирования в резервные дни:

"Белорусский язык" – 6 июля (пятница); 8 июля (воскресенье);

"Русский язык" – 6 июля (пятница); 8 июля (воскресенье);

"Обществоведение" – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник);

"Математика" – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник);

"Биология" – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник);

"Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)" – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник);

"Химия" – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник);

"Физика" – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник);

"История Беларуси" – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник);

"География" – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник);

"Всемирная история (новейшее время)»" – 6 июля (пятница); 10 июля (вторник).

Время начала ЦТ в резервные дни – 11.00.

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни – с 30 июня по 3 июля.

Как сообщалось, в текущем году неудовлетворительными по белорусскому или русскому языку будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля - от 0 до 24. По первому предмету профильного испытания - математика, физика, химия, биология - неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 19 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - от 0 до 24 баллов. По второму предмету профильного испытания - математика, физика, химия, биология - отметки от 0 до 9 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки - от 0 до 14 баллов.

Нижние пороговые значения отметок ЦТ также установлены при наборе в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, на специальности "производство, хранение и переработка продукции растениеводства", "животноводство, рыбоводство, пчеловодство", "сельское строительство и обустройство территорий", "мелиорация и водное хозяйство", "агроинженерия". В этом случае неудовлетворительными будут отметки от 0 до 6 баллов по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам.