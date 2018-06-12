Исчезновение Захарченко: главарю «ДНР» готовят замену 6 12.06.2018, 11:19

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Александр Захарченко

В оккупированном Донецке «потеряли» главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко.

Исчез на 10 дней. В оккупированном Донецке «потеряли» главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко. Боевик выпал из информационного пространства и даже пропустил традиционную встречу с российскими политиками в аннексированном Россией украинском Крыму. Кроме того, давно не слышно его главного оппонента ‒ боевика, главаря батальона «Восток» Александра Ходаковского. «Донбасс.Реалии» узнавали, куда исчезают одиозные боевики.

25 мая, оккупированный Донецк, «последний звонок». Главарь группировки «ДНР» награждает выпускников дипломами и дарит именные золотые часы юному изобретателю. А потом Захарченко просто исчезает на 10 дней.

В группировке «ДНР» происходит что-то неладное, волнуются в Донецке. Еще до исчезновения Захарченко из информационного поля полностью выпал его главный критик, боевик, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Его последняя публикация в соцсетях датирована 11 мая. Давно не видно и «серого кардинала», так называемого «министра доходов и сборов» Тимофеева по кличке «Ташкент».

Ходят слухи, что Донецк ожидает «большая чистка». Об этом, в частности, пишет «русский доброволец» в «ДНР» Александр Жучковский, как его называют российские СМИ.

«Есть основания полагать, что «большая зачистка» в «республике» не за горами. «Отставка» может ждать Тимофеева («Ташкента») (главного «раздражителя» в «ДНР» и для многих в Москве) и даже Захарченко. По луганскому сценарию, так сказать. Обстановка очень подвешенная и нервная», ‒ пишет боевик в своем канале Telegram.

Это может быть связано с кадровыми изменениями в Кремле, предполагает политолог Олег Саакян.

«Я думаю, что это связано с перегруппировкой в России кураторов оккупированных территорий. Мы понимаем, что в связи с очередным приходом Путина происходит трансформация ответственности между башнями Кремля, кто за что будет отвечать», ‒ рассказывает Саакян.

«Переворот» в группировке «ЛНР»

В ноябре 2017 года в соседнем неподконтрольном Украине Луганске произошла смена власти.

Тогдашний главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий заявлял о «государственном перевороте». Вооруженные «зеленые человечки» на улицах, захват админзданий, Плотницкий якобы бежит в Россию. И исчезает.

Вооруженный человек на улице Луганска, 22 ноября 2017 года

Тогда Плотницкого не спас даже его московский куратор Владислав Сурков. Теперь же Суркова могут сменить на посту, а Захарченко и другие одиозные боевики мешают Кремлю вести переговоры по Донбассу, говорят аналитики.

«С точки зрения введения миротворцев, личность Захарченко очень мешает этому процессу. Мы посмотрим на тот образ, который создал он или его кураторы. Это ‒ образ военного человека, а-ля диктатор-военный, да? В отличие от Плотницкого. И вот этот образ сильно мешает мирному урегулированию», ‒ убежден публицист Максим Бутченко.

Мнение улиц

Корреспонденты «Донбасс.Реалий» задали прохожим на улицах оккупированного Донецка вопрос, считают ли они стабильной политическую ситуацию в регионе.

‒ Нет. У нас сейчас ничего стабильного нет.

‒ Стабильная ситуация, другого не должно быть. И не будет!

‒ Нет, нет стабильности никакой.

‒ Конечно, стабильная! Несмотря на нашего «главу»... В принципе, справляется со своими «обязанностями».

Слухи о возможных перестановках подогрела и традиционная поездка делегаций группировок «ЛДНР» в аннексированный Россией украинский Крым. В Ялте лидеры боевиков ежегодно встречаются с российскими кураторами на фестивале «Великое русское слово».

«Конечно же, это ‒ витрина, да, необходимая. Потому что Крым и Донбасс для России ‒ в определенной степени это связано. Не напрямую, потому что Крым они признали, а Донбасс не признают никогда. Но, тем не менее, необходимо показывать степень своего влияния. Якобы «мы до сих пор держим руку на пульсе», ‒ продолжает Буткевич.

Но в июне на аннексированный полуостров вместо Захарченко приехал Денис Пушилин, так называемый «глава совета депутатов» группировки «ДНР».

Он подарил российскому ставленнику в Крыму Аксенову марки с изображением убитых боевиков «Гиви» и «Моторолы».

Пушилин ‒ возможный кандидат на «первое лицо» ‒ политолог

Подарок двусмысленный, учитывая длительное отсутствие Захарченко. Появление Пушилина в Крыму не было случайным, пишут прокремлевские Telegram-каналы.

Денис Пушилин

«Глава» «ДНР» Захарченко вслед за Сурковым уйдет. Среди его преемников ‒ «глава» «народного совета» Пушилин», ‒ говорится в посте Telegram-канала «Незыгарь».

«Пушилин не является «первым лицом», поэтому кто-то должен выполнять эти функции. Он как возможный кандидат на «первое лицо» сейчас активно вовлечен в эту игру», ‒ говорит политолог Олег Саакян.

5 июня, через 10 дней после «исчезновения», Захарченко внезапно появился в Донецке и даже дал пресс-конференцию. Но слухи о своей возможной «отставке» так и не прокомментировал.