«Эту тему должен был кто-то затронуть»: Инженер добивается демонтажа памятников Ленину 3 12.06.2018, 12:19

Неуместность этих памятников в Беларуси очевидна.

Гродненские городские власти прислали отрицательный ответ автору петиции Юрию Пучко, который внес предложение демонтировать памятник Ленину в Гродно. Пучко выставил на платформе petitions новое обращение, на этот раз к областным властям, передает «Радыё Свабода».

В петиции к Гродненским городским властям Пучко ссылался на то, что во всех соседних странах, кроме России, памятники Ленину демонтировали и этим самым приняли правильное решение.

По словам инициатора сбора подписей, для многих туристов, посещающих город, и для самих гродненцев непонятен смысл пребывания памятника Ленину на центральной площади города. Под петицией подписались 827 человек.

«Ленин известный политик, но к Гродно он не имеет никакого отношения»

Юрию Пучко 27 лет, он закончил Гродненской университет имени Янки Купалы и работает инженером-проектировщиком в одной из строительных компаний. Что касается петиции о демонтаже памятника Ленину, Юрий говорит, что думал об этом давно.

Юры Пучко

«Просто в один день пришла идея разместить петицию в интернете, и я это сделал», - говорит Юрий.

Юрия интересует история родного города, его волнует, как ее ценят. Он не согласен с тем, что на государственном уровне тысячелетняя история Беларуси подменяется ее коротким отрезком, начиная с 1917 года.

Школа, по словам Пучко, не оставила глубоких знаний о Ленине, но позже он сам читал различные книги и мысли известных людей вроде Джона Рида и Александра Солженицына.

Помнік Леніну ў Горадні

«Ленин известный в мире политик, но он не имеет никакого отношения к Гродно и вообще к Беларуси, - говорит Пучко. -В нашем городе жили многие известные люди вроде Витовта Великого, Батория, Богдановича, Быкова, которые много сделали для Гродно, но память о них увековечена очень скромно или вовсе не увековеченa», - утверждает Пучко.

«Эту тему должен был кто-то затронуть»

По словам Пучко, его инициативу положительно поддержали коллеги на работе, знакомые, друзья, родные, близкие люди. А с критикой пришлось столкнуться только в комментариях под петицией.

Юры Пучко

Пучко говорит, что очень ждал живого обсуждения обществом этой теме, поскольку она как бы висит в воздухе, о ней говорят, но в стране с этим ничего не происходит.

«Эту тему должен был кто-то затронуть, - убежден Юрий. - Я вижу, что со стороны властей и части общества есть сильное сопротивление, и понимаю, что в один момент такие вопросы не решаются, но, как я понял, неуместность этих памятников в Беларуси становится очевидной не только моему поколению, но и людям, которые жили в советские времена. А потому эту тему следует обсуждать», - говорит Пучко.

Правда, сразу добавляет, что на платформе Petitions увидел, насколько охотнее ставят подписи не под его предложением, а под тем, чтобы сделать бесплатным проезд для студентов.

С горисполкома пришла отписка

Ответ на петицию Пучко получил с подписью заместителя председателя горисполкома Зои Кулеш. Чиновница, по словам Пучко, вместо того, чтобы аргументировано изложить позицию властей, расписала историю установки памятника, ссылаясь на то, что сейчас он «является неотъемлемым композиционным акцентом площади...»

Адказ з гарвыканкаму на пэтыцыю Пучко

«Она ссылается на топонимическую комиссию, которая имеет право переименовывать улицы, а о демонтаже памятника ни слова. Вообще никаких аргументов зачем и ради чего здесь должен находиться этот памятник, - удивляется Пучко. - А вот в заключении очень четко написано: «Демонтаж памятника и переименование площади в ближайшее время не планируется», - цитирует Пучко.

«Требую общественного обсуждения»

Юрий Пучко остался недоволен ответом городских чиновников и написал очередную петицию, но уже в облисполком.

На плошчы Леніна ў Горадні

В новой петиции Пучко пишет, что ответ из горисполкома ему дан не по существу, из него не ясно, в чем причина отрицательного решения.

«Требую, чтобы этот вопрос был вынесен на общественное обсуждение, так как считаю, что облик города в первую очередь должны определять сами жители, а не административный аппарат», - пишет Пучко областным чиновникам.

Что делать с памятниками Ленину по всей Беларуси?

Пучко говорит, что задумывался над этой проблемой. Самым лучшим решением Пучко считает то, как это сделали в соседней Литве. Все памятники советским деятелям посвозили в небольшое местечко и сделали там музей.