Афины и Скопье близки к решению спора о названии Македонии 12.06.2018, 11:49

О соглашении может быть объявлено сегодня.

Афины и Скопье очень близки к достижению соглашения, чтобы решить спор о названии Македонии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в греческом правительстве.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев обсудят этот вопрос во вторник во время телефонного разговора.

"О соглашении может быть объявлено и сегодня", - сказал греческий чиновник.

В конце мая министры иностранных дел Греции и Македонии заявили о завершении основного раунда переговоров по спору вокруг названия Македонии, финальный раунд должны провести премьер-министры обеих стран.

Спор о названии Македонии продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, что не вызвало сопротивления со стороны Греции.

После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции. Поэтому длительное время блокируется вступление Македонии в ЕС и НАТО.

СМИ сообщили, что наиболее вероятное название Македонии, которое позволит решить спор с Грецией – Республика Северная Македония.