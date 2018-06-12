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Астрономы открыли планету, где год длится всего 19 дней

  • 12.06.2018, 12:06
Фото: nasa

Планета в 27 раз больше земли, но вращается вокруг своего «солнца» намного быстрее.

Астрономы из Индии обнаружили экзопланету, которая очень быстро вращается вокруг солнцеподобной звезды примерно в 600 световых годах от нас. Об этом сообщает Science Alert.

"Планета была названа EPIC 211945201b или K2-236b, она большая - в 27 раз более массивная, чем Земля", - отмечается в сообщении.

После такого открытия Индия присоединилась к небольшой группе стран, ученые которых открывали планеты за пределами Солнечной системы.

Астрономы подтвердили существование 3786 экзопланет. Большинство этих небесных тел были замечены, а затем описаны как планеты космическим телескопом NASA Kepler.

Исследователи обсерватории Гурушихара лаборатории физических исследований в Маунт-Абу отметили, что планета вращается вокруг солнцеподобной звезды. Она также примерно в семь раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу.

Астрономы считают, что температура может составлять около 600 градусов Цельсия и, она, вероятно, слишком горячая и сухая для того, чтобы поддерживать жизнь.

Это открытие может помочь ученым понять, каким образом планеты такого размера образуются настолько близко к их звездам-хозяевам.

Астрономы нашли небольшое космическое тело, орбита которого может быть объяснена только одним фактом: еще одна, куда большая планета прячется от нашего взгляда, но влияет на тела вокруг себя.


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