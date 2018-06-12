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Трамп: Ким начнет разоружение, как только приземлится в КНДР

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  • 12.06.2018, 12:05
Фото: Getty Images

Cеверокорейский правитель ликвидирует полигон для испытания ракетных двигателей.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын неформально согласился в скором времени устранить один из полигонов для испытания ракетных двигателей, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре, сообщает «Радыё Свабода».

Отвечая на вопросы журналистов, президент США сказал, что Ким Чен Ын уже возвращается в Северную Корею и что он начнет разоружение, как только приземлится его самолет. При этом Трамп также сказал, что денуклиаризация может занять много времени, а санкции против Северной Кореи пока что останутся в силе.

Президент США заявил, что Белый дом приостановит совместные военные учения с Южной Кореей. Он подчеркнул, что учения очень дорогие и что США несут большую часть расходов.

Трамп заявил, что пригласит Ким Чен Ына в Белый дом «в соответствующее время» и что он сам хотел бы в соответствующее время посетить Пхеньян.


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