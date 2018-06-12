Трамп: Ким начнет разоружение, как только приземлится в КНДР

Трамп: Ким начнет разоружение, как только приземлится в КНДР1
- 12.06.2018, 12:05
Cеверокорейский правитель ликвидирует полигон для испытания ракетных двигателей.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын неформально согласился в скором времени устранить один из полигонов для испытания ракетных двигателей, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре, сообщает «Радыё Свабода».
Отвечая на вопросы журналистов, президент США сказал, что Ким Чен Ын уже возвращается в Северную Корею и что он начнет разоружение, как только приземлится его самолет. При этом Трамп также сказал, что денуклиаризация может занять много времени, а санкции против Северной Кореи пока что останутся в силе.
Президент США заявил, что Белый дом приостановит совместные военные учения с Южной Кореей. Он подчеркнул, что учения очень дорогие и что США несут большую часть расходов.
Трамп заявил, что пригласит Ким Чен Ына в Белый дом «в соответствующее время» и что он сам хотел бы в соответствующее время посетить Пхеньян.